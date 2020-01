Il portiere della Juventus Women Laura Giuliani posta un messaggio social dopo la vittoria delle bianconere sul Sassuolo. ​"Felice di questi 3 punti importanti", scrive la numero uno bianconera su Instagram. In attesa della partita della Fiorentina in casa della Roma (in campo domenica alle 12.30) la Juve si è portata a +9 sulle viola seconde in classifica. In grande forma Girelli autrice di 13 gol in altrettante partite di campionato. E la Juve vola.