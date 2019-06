Laura Giuliani, portiere della Juventus e dell'Italia femminile, fa chiarezza su alcune dichiarazioni apparse recentemente sui social network. Ecco il post della calciatrice su Instagram: IL MESSAGGIO DI LAURA - "Oggi è comparso un post su Facebook e su Instagram in cui venivano riportate delle dichiarazioni che erroneamente sono state a me imputate. Tengo a precisare che non ho mai rilasciato alcuna intervista ne’ dichiarazioni di quella portata, oltre al fatto che non ho mai confuso, ne’ mai lo farò, i valori dello sport con altri aspetti della sfera personale. La mia testa e il mio cuore sono focalizzati al massimo sul Mondiale e non posso distogliermi da nient’altro che non sia il campo!!! Ringrazio comunque la pagina Milano in Movimento che ha prontamente rimosso le false attribuzioni. Io dico solo ...continuate a seguire questo fantastico gruppo che farà ancora parlare di se e vi farà emozionare per scrivere una bellissima pagina nel libro dello sport".