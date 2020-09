Meravigliosa.ha catalizzato l'attenzione di Venezia, dove in questi giorni si sta svolgendo la Mostra del Cinema edizione numero 77. Il motivo? Non il vestito, non il ruolo: ma il volto. Tutti a parlare dell'acne, tutti a parlare del suo sguardo 'normalizzato'. "Avete reso la mia pelle e il mio sguardo incredibili, nonostante le mie imperfezioni", ha scritto l'influencer ringraziando gli assistenti al make-up. Pochi giorni fa mostrava ai follower la pelle irritata, ma non è stato un problema: davanti ai fotografi si è concessa in tutta la sua essenza. "Ce la metterò tutta per donarti il mio sorriso più vero e a far brillare i miei occhi. Porterò colore, positività e la voglia di ricominciare insieme. Indosserò solo Made in Italy per sostenere il nostro paese il più possibile. E mi vedrai collaborare con dei ragazzi incredibili per dare a loro, come ho avuto io, la possibilità di dimostrare chi sono, quanto valgono e cosa vogliono, oggi che non è più così semplice… Farò del mio meglio, proverò a stupirti", le sue parole.