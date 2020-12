Per Nicolò Fagioli il 2020 si sta concludendo nel migliore dei modi: dopo un brutto infortunio che l'ha tenuto a lungo fermo ai box, il giovane centrocampista da poco più di un mese è tornato a prendere le redini del centrocampo della Juventus Under 23. E anche nell'ambito privato le cose sembrano andare per il verso giusto. La sua fidanzata Giulia Bernacci, su Instagram, gli ha dedicato parole al miele augurando buon Natale a tutti i suoi follower: "Sei il regalo più bello che la vita potesse farmi. Grazie di esistere"



