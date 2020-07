La Lega Serie A ha diramato il comunicato del Giudice Sportivo in seguito a Juventus-Lazio di ieri sera che ha chiuso la 34esima giornata di campionato. In seguito all'ammonizione comminatagli in occasione del rigore poi trasformato da Immobile, Leonardo Bonucci salterà la sfida di giovedì contro l'Udinese in quanto era diffidato. Al match di Udine potrà invece prender parte Alex Sandro, ma con la diffida a pendere sulla sua testa dopo il cartellino giallo rimediato ieri (quarta sanzione). Contro la Lazio è stato ammonito pure Danilo, che però è solo alla seconda sanzione.