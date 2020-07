Al termine dell'11° giornata di ritorno, la Lega Serie A ha comunicato le decisioni del Giudice Sportivo, il dott. Gerardo Mastrandrea. Due turni per Roberto Soriano del Bologna "per aver rivolto al Direttore di gara un'espressione irriguardosa".



Squalifica per una giornata ed ammonizione per Andrea Carboni, difensore del Cagliari, "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete".



Squalifica per una giornata, invece, per Bastoni, Cionek, D'Ambrosio, Demme, Koulibaly, Palomino, Pezzella e Sema.



A loro si aggiungono gli squalificati delle gare di sabato: De Ligt e Dybala della Juve, poi Djuricic, Izzo e Tachtsidis.