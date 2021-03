Il giallo rimediato contro il Cagliari costringe Cuadrado, diffidato, a saltare la gara di domenica contro il Benevento per squalifica. Ecco le altre decisioni del Giudice Sportivo dopo la 27a giornata: "Due giornate per Ante Rebic, per avere, al 47' del secondo tempo, rivolto al Direttore di gara espressioni irriguardose". Stop di un turno anche per Bruno Peres, Di Lorenzo, Glik, Ramirez e Schiattarella. 10mila euro di ammenda per Gigio Donnarumma, "per avere, al termine della gara, assunto un atteggiamento minaccioso e offensivo nei confronti dei componenti della panchina della Società avversaria, a uno dei quali rivolgeva un'espressione insultante; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura Federale".