Per la trasferta di Bologna Andrea Pirlo non avrà a disposizione Rodrigo Bentancur, espulso nell'ultima gara contro l'Inter e fermato dal Giudice Sportivo per un turno. Ecco tutti gli altri 13 giocatori squalificati in vista dell'ultima giornata di campionato:



Francesco Acerbi (Lazio), Marcelo Brozovic (Inter), Matteo Darmian (Inter), Diego Farias (Spezia), Bartlomiej Dragowski (Fiorentina), Vladimir Golemic (Crotone), Antonin Barak (Hellas Verona), Mitchell Dijks (Bologna), Jasmin Kurtic (Parma), Lisandro Magallan (Crotone), German Pezzella (Fiorentina), Roberto Soriano (Bologna) e Morten Thorsby (Sampdoria).