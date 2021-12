Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo in vista della 17esima giornata di Serie A Sono 7 i giocatori che salteranno il turno per squalifica, tra questi anche un componente della rosa del Venezia che, quindi, non sarà a disposizione contro la Juventus: ​ Sergej Milinkovic-Savic della Lazio,, Samir dell'Udinese, Nicolas Dominguez del Bologna, Ruslan Malinovskyi dell'Atalanta e Nicolò Zaniolo e Gianluca Mancini della Roma.