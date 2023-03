Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 21 marzo 2023, ha assunto la decisione di squalificare per una giornata Leandro Paredes.Secondo quanto comunicato, Paredes è squalificato "per comportamento non regolamentare in campo (Terza sanzione); per avere, al termine della gara,, cercando, dopo il tentativo da parte dell'Arbitro di separarli, di avvicinarlo nuovamente, venendo trattenuto a fatica dai compagni e dai componenti della propria panchina".