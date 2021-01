3









Niente stangata. Il Giudice Sportivo, infatti, ha ufficializzato le decisioni dopo i quarti di finale di Coppa Italia: una giornata a testa per Zlatan Ibrahimovic (doppio giallo) e Romelu Lukaku (ammonito, ma era diffidato). Niente mano pesante, quindi, da parte del Giudice Alessandro Zampone e dell'arbitro Paolo Valeri sul referto di gara. Una giornata anche ad Hakimi, che salterà la semifinale con la Juve.



CALCIATORI ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



IBRAHIMOVIC Zlatan (Milan): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.



PALOMINO Jose Luis (Atalanta): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.



CALCIATORI NON ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



HAKIMI MOUH Achraf (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione).



KESSIE Franck Yannick (Milan): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Seconda sanzione).



LUKAKU BOLINGOLI Romelu (Internazionale): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Seconda sanzione).