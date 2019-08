Nessuna prova tv per Dries Mertens dopo la simulazione in Fiorentina-Napoli, con la Juve ci sarà: ora è ufficiale. Ecco il comunicato del Giudice Sportivo dopo la prima giornata di Serie A, che ufficializza una giornata di squalifica per l'attaccante del Lecce Diego Farias.



DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO



Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 27 agosto 2019, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:



N. 5



SERIE A TIM



Gare del 24-25-26 agosto 2019 - Prima giornata andata



In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:







a) SOCIETA'



Il Giudice sportivo,



premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della prima giornata andata sostenitori delle Società Atalanta, Fiorentina, Internazionale, Milan, Napoli e Sampdoria hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);



considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente,



delibera



di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.



Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, al termine della gara, intonato cori insultanti di matrice territoriale nei confronti della tifoseria avversaria.



Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. BOLOGNA a titolo di responsabilità oggettiva, per aver consentito l'ingresso nel recinto di giuoco di un proprio tesserato, non inserito nella distinta di gara.



b) CALCIATORI



CALCIATORI ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



DAWIDOWICZ Pawel Marek (Hellas Verona): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.



FARIAS DA SILVA Diego (Lecce): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.





CALCIATORI NON ESPULSI



PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA



AMMONIZIONE



PRIMA SANZIONE



BOATENG Kevin Prince (Fiorentina)

BOURABIA Mehdi (Sassuolo)

CALLEJON BUENO Jose Maria (Napoli)

NUNES JESUS Juan Guilherme (Roma)

SIRIGU Salvatore (Torino)



PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO



AMMONIZIONE



PRIMA SANZIONE



ACERBI Francesco (Lazio)

ANSALDI Cristian Daniel (Torino)

AYE Florian (Brescia)

AZEVEDO JUNIOR Hernani (Parma)

BERNARDESCHI Federico (Juventus)

BORINI Fabio (Milan)

CALHANOGLU Hakan (Milan)

CIONEK THIAGO Rangel (Spal)

DE ROON Marten Elco (Atalanta)

DENSWIL Stefano (Bologna)

DESTRO Mattia (Bologna)

DIJKS Mitchell (Bologna)

EKDAL Albin (Sampdoria)

FLORENZI Alessandro (Roma)

HENDERSON Liam (Hellas Verona)

JAJALO Mato (Udinese)

KHEDIRA Sami (Juventus)

KULUSEVSKI Dejan (Parma)

LAPADULA Gianluca (Lecce)

LAZZARI Manuel (Lazio)

LYKOGIANNIS Charalampos (Cagliari)

MARQUES LOUREIRO Allan (Napoli)

MARTINEZ Lautaro Javier (Internazionale)

MURRU Nicola (Sampdoria)

OBIANG AVOMO Pedro Mba (Sassuolo)

PELLEGRINI Lorenzo (Roma)

PETRICCIONE Jacopo (Lecce)

PEZZELLA German Alejo (Fiorentina)

PINNA Simone (Cagliari)

PJANIC Miralem (Juventus)

ROMERO Cristian (Genoa)

SANTOS DA SILVA Marlon (Sassuolo)

SILVA DUARTE Mario Rui (Napoli)

SILVA NASCIMENTO Gleison Bremer (Torino)

TOLENTINO COELHO Lucas (Milan)

VALOTI Mattia (Spal)

ZAZA Simone (Torino)

ZIELINSKI Piotr Sebastian (Napoli)



PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO



AMMONIZIONE



PRIMA SANZIONE



DESSENA Daniele (Brescia)



c) ALLENATORI



AMMONITI



PRIMA SANZIONE



MONTELLA Vincenzo (Fiorentina)".