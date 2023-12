Ammenda per la società Juventus dopo la gara dell'Allianz Stadium contro il Napoli. Di seguito il comunicato del Giudice Sportivo:per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due bottigliette e alcuni bicchieri di plastica nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, per avere inoltre intonato un coro insultante nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria;Sanzionati anche i partenopei, per colpa dei propri tifosi. Questo il comunicato:per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni seggiolini e tre bottigliette e numerosi bicchieri semi-pieni di plastica nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria;