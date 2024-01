Aveva fatto scalpore nel corso della gara tra Juventus e Roma del 30 dicembre 2023 il lancio di un seggiolino staccato dal settore ospiti all'indirizzo di un tifoso della Juventus, colpito e ferito. Il Giudice Sportivo infatti ha multato la Roma per il fatto. Questo il comunicato:Ammenda di € 12.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 30° del secondo tempo, intonato un coro becero nei confronti di un calciatore della squadra avversaria (Vlahovic ndr); per avere inoltre, al termine della gara, lanciato un seggiolino in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria causando il leggero ferimento di uno spettatore; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.