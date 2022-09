Il Giudice Sportivo, a seguito dello svolgimento della riunione odierna ha annunciato quelle che sono le sanzioni da infliggere a società e giocatori, alla luce di quanto accaduto nell'ultimo turno di campionato. Come era auspicabile, sono arrivate in forma del tutto ufficiale le squalifiche per Milik e Max Allegri, con annessa ammenda applicata alla Juventus.a titolo di responsabilità oggettiva, per avere un proprio collaboratore, non inserito in distinta, al rientro negli spogliatoi, rivolto al direttore di gara espressioni irriguardose.- Juan Guillermo (Juventus): per avere, al 50° del secondo tempo, spinto ripetutamente sul petto un calciatore della squadra avversaria, dando vita ad un acceso confronto che coinvolgeva calciatori in campo e componenti delle panchine.Arkadiusz (Juventus): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.Massimiliano (Juventus): per avere, al 50° del secondo tempo, rivolto agli Ufficiali di gara espressioni ingiuriose, abbandonando successivamente il recinto di giuoco dopo aver espresso offese generiche verso la classe arbitrale; infrazione quest’ultima rilevata dai collaboratori della Procura Federale.