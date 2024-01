Ora è ufficiale, come reso noto dalCosta cara l'ammonizione a Manuelrimediata nel corso dell'ultima gara del 2023 allo Stadium contro la Roma. Il centrocampista classe 1998 ex Sassuolo infatti ora sarà costretto a saltare il prossimo match di campionato contro la Salernitana. Il centrocampista era diffidato e quindi avendo rimediato un altro cartellino giallo scatta la squalifica per un turno. Nulla di grave, sarà nuovamente a disposizione di Massimiliano Allegri a partire dalla successiva gara di campionato contro il Sassuolo il 16 gennaio.