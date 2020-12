L'espulsione comminata a Juan Cuadrado per il brutto intervento su Castrovilli in Juventus-Fiorentina, che ha lasciato i bianconeri in dieci rendendo molto più difficili i tentativi di rimonta, ha fatto anche temere che potesse comportare una squalifica per più di una giornata. Invece così non è stato e il terzino colombiano salterà soltanto la partita contro l'Udinese del 3 gennaio.

IL COMUNICATO DEL GIUDICE SPORTIVO DI SERIE A - SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA - CUADRADO BELLO Juan Guillermo (Juventus): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco».