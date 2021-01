Il Giudice Sportivo della Lega Serie A ha emesso il suo comunicato con tutti i provvedimenti disciplinari relativi alla 16^ giornata di Serie A andata in archivio ieri nel giorno dell'Epifania. Nella Juventus adesso figurano due giocatori diffidati: Danilo ieri contro il Milan ha riportato la quarta ammonizione in questo campionato, che vale per l'appunto la diffida per le prossime partite. Il brasiliano si aggiunge così ad Adrien Rabiot, che dopo aver scontato "in differita" (e doppiamente) la squalifica risalente a inizio campionato, si porta sempre dietro la diffida maturata nel frattempo a dicembre.

Domenica sera la Juve affronterà il Sassuolo all'Allianz Stadium mentre il turno successivo prevederà il big match contro l'Inter.