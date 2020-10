Tanto si è detto, tanto si è discusso, tanto si è esaminato. E alla fine la decisione del Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea sul mancato svolgimento di Juventus-Napoli domenica scorsa è arrivata. Nonostante gli ultimi rumors, la sentenza è la vittoria a tavolino per 3-0 in favore della Juve con punto di penalità in classifica per la squadra di Gattuso.

IL COMUNICATO DELLA LEGA SERIE A - Il giudice "delibera di applicare alla società Napoli le sanzioni previste per la mancata disputa della gara in oggetto, in particolare la perdita della gara per 0-3 e la penalizzazione di un punto in classifica per la stagione sportiva 2020/2021. Dichiara inammissibile, e comunque respinge nel merito, il reclamo avverso la regolarità della gara proposto dalla soc. Napoli. Rimette gli atti alla Procura Federale per le valutazioni e le determinazioni di competenza."

E ADESSO? - A scanso di clamorose sorprese, il club di Aurelio De Laurentiis ricorrerà in tutte le sedi disponibili per chiedere la ripetizione della partita.