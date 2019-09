Supplemento d'indagine per i cori razzisti a Dalbert durante Atalanta-Fiorentina: è questa la decisione del Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea per fare chiarezza sull'episodio avvenuto nella partita di ieri pomeriggio, che già l'arbitro Orsato aveva evidenziato interrompendo il gioco per alcuni minuti.