Gerardo Mastandrea, Giudice Sportivo della Serie A, ha comunicato le sue decisioni dopo le sfide di ieri, mercoledì 8 luglio: una giornata di squalifica per Cristante, Denswil, Duncan, Mkhitaryan e Zaza. Una squalifica e multa di 15.000 euro per Sinisa Mihajlovic "per avere, al 36° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale e, all'atto della notifica del provvedimento di espulsione, rivolto al Quarto Ufficiale espressioni offensive". Un turno anche per Claudio Ranieri.