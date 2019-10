Arriva una squalifica per parte, ben più pesante quella dell'Inter rispetto a quella della Juventus, in vista del derby d'Italia tra le due squadre di domenica sera in programma a San Siro. Questa la decisione del Giudice Sportivo:



"CALCIATORI ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 2.000,00



SANCHEZ SANCHEZ Alexis Alejandro (Internazionale): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.



[...]



ALLENATORI



ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



FRUSTALUPI Nicolo' (Torino): per avere, al termine del primo tempo, nella zona antistante gli spogliatoi, rivolto espressione insultante ad un dirigente della squadra avversaria; infrazione rilevata da un Assistente.



MAZZARRI Walter (Torino): sanzionato per proteste al 38° del secondo tempo nonché per comportamento non regolamentare assunto al 48° del secondo tempo.



TOGNACCINI Daniele (Juventus): per avere, al 29° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale, assumendo un atteggiamento irrispettoso; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale".