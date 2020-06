Due giornate a Dusan Vlahovic per la gomitata a Patric. Rese note le decisioni del Giudice Sportivo, che ha punito il comportamento dell'attaccante della Fiorentina e ha confermato una giornata di squalifica anche per Fabio Lucioni e il tecnico della Lazio Simone inzaghi.







a) CALCIATORI



CALCIATORI ESPULSI



SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA



VLAHOVIC Dusan (Fiorentina): per condotta gravemente antisportiva, per avere, al 49° del secondo tempo, colpito un avversario con una gomitata al volto.



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



LUCIONI Fabio (Lecce): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.





b) ALLENATORI



ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



INZAGHI Simone (Lazio): per avere, al 50° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, contestato con veemenza l'operato arbitrale.





c) DIRIGENTI



ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



CARLI Marcello (Cagliari): per avere, al 36° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato a gran voce una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.