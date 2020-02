Di seguito le decisioni del Giudice Sportivo in relazione alle gare disputate nella sesta giornata di ritorno di Serie A. Non ci sono giocatori di Juve e Inter squalificati.



IL COMUNICATO - "Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunio-ne del 25 febbraio 2020, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:





SOCIETA'



Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. BRESCIA per avere suoi sostenitori urlato ripetutamente cori beceri e insultanti nei confronti della tifoseria avversaria, nonché per aver consentito la presenza di persone non autorizzate a permanere nel recinto di giuoco; sanzione attenuata, quanto al primo pro-filo, anche per la posizione pubblicamente assunta, successivamente alla gara, da parte della tifoseria interessata.



Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, al 15° del primo tempo, lanciato dal settore di pertinenza un oggetto non identificato che colpiva uno steward senza conseguenze lesive; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.



CALCIATORI



CALCIATORI ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



CHAGAS ESTEVAO Dalbert Henrique (Fiorentina): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.



CALCIATORI NON ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



MANCINI Gianluca (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).



MATEJU Ales (Brescia): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).



MBAYE Ibrahima (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



STREFEZZA REBELATO Gabriel Tadeu (Spal): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).