Ildott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione dell’11 novembre 2022, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:Ammenda di € 7.000,00: allaper avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori insultanti nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria; per avere inoltre, al termine della gara, intonato un coro offensivo nei confronti del Direttore di gara.Ammenda di € 4.000,00: allaper avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco tre petardi e due bengala; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.CALCIATORI ESPULSISQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONELOBO SILVA Alex Sandro (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Terza sanzione); per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.