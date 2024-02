Le decisioni del Giudice Sportivo sull'Inter

. Sanzione pesante per Massimiliano, punito dalper avere, al termine della partita di ieri trae Udinese, negli spogliatoi, rivolto "una critica irrispettosa al direttore di gara". Squalificato anche Simone, "per avere, al 3° del secondo tempo, assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti del Quarto Ufficiale". Confermato, inoltre, un turno di stop per Gleison, che ha ricevuto un giallo da diffidato.Tra le decisioni del Giudice, anche un'ammenda di 4.000 euro all'. Il club nerazzurro è stato sanzionato "per avere suoi sostenitori, in alcuni momenti della gara, intonato cori insultanti nei confronti di un calciatore della squadra avversaria". Nessun riferimento nel comunicato, però, a Simonee Francesco: il primo, nel corso del match contro la Roma, aveva telefonato alla propria squadra dagli spalti, cosa che da squalificato non avrebbe potuto fare, mentre il secondo era stato "pizzicato" mentre rivolgeva un dito medio ai tifosi giallorossi. Per entrambi sono comunque in corso indagini federali.