Dopo la gara contro il Lecce valida per la 21esima giornata di campionato il Giudice Sportivo ha multato ladi 8mila euro. Di seguito la giustificazione della multa inflitta alla società bianconera:- "Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, tre bottigliette d’acqua e due nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".