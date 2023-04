Ilha reso note le decisioni dopo la 29ª giornata di Serie A: multe per Salernitana (5mila euro) e Lazio (2mila euro), sono nove gli squalificati in vista del prossimo turno tra cui Orsolini (Bologna, salta il Milan),(Juventus) e Ndombele (Napoli).B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVOIl Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione dell’11 aprile 2023, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. SALERNITANA per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato all'indirizzo di un Assistente, alcuni oggetti di varia natura, senza colpirlo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.b) CALCIATORICALCIATORI NON ESPULSISQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARABASTONI Simone (Spezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).BIANCHETTI Matteo (Cremonese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).COULIBALY Lassana (Salernitana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).LOBO SILVA Alex Sandro (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).MAGNANI Giangiacomo (Hellas Verona): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).NDOMBELE ALVARO Tanguy (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).ORSOLINI Riccardo (Bologna): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).PINTO VELOSO Miguel Luis (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).SCHUURS Perr (Torino): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).