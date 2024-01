GIUDICE SPORTIVO

Una vittoria per 1-0 sul campo all'Allianz Stadium nella gara contro la Roma per la Juventus. Partita decisa da Adrien Rabiot. Oggi però si è pronunciato ilcon un'ammenda dopo la gara. Questo il comunicatoAmmenda di € 3.000,00: alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, all’11° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un bicchiere di plastica semi-pieno e nel recinto una lattina; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS