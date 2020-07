Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 2 luglio 2020, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:





CALCIATORI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

D'ALESSANDRO Marco (Spal): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

AZEVEDO JUNIOR Hernani (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

CAICEDO COROZO Felipe Salvador (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

IMMOBILE Ciro (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

OLIVEIRA DA SILVA Rogerio (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PELLEGRINI Luca (Cagliari): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Decima sanzione).

PESSINA Matteo (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SCHONE Lasse (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

THORSBY Morten (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).





ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DI BIAGIO Luigi (Spal): doppia ammonizione.





DIRIGENTI



INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 12 LUGLIO 2020



FAGGIANO Daniele (Parma): per essere, al termine della gara, entrato nello spogliatoio dell'Arbitro criticando con veemenza il Direttore di gara al quale rivolgeva espressioni irrispettose. Rinvia per le valutazioni e l’eventuale seguito di competenza alla Procura Federale in ordine al mancato rispetto delle prescrizioni anti-COVID19 come da protocolli e linee guida federali.