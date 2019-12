Ecco le decisioni del Giudice Sportivo al termine della 16esima giornata di Serie A.



Il Giudice Sportivo Dottor Gerardo Mastrandrea ha assunto le decisioni in seguito riportate



Ammenda di 20mila euro alla società Cagliari per avere i suoi sostenitori indirizzato al termine della gagre diversi sputi verso l'Arbitro.



CALCIATORI ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



Danilo (Bologna): doppia ammonizione





CALCIATORI NON ESPULSI



Amrabat Sofyan (Verona)

Bentancur Rodrigo (Juve)

Brozovic Marcelo (Inter)

Hernandez Theo (Milan)

Lapadula Gianluca (Lecce)

Majer Zan (Lecce)

Martinez Lautaro (Inter)

Nandez Nahitan (Cagliari)

Paquetà Lucas (Milan)

Vieira Ronaldo (Sampdoria)