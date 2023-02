Nessuna multa, nessuna punizione, niente di niente. I cori controa La Spezia non hanno avuto alcuna risonanza per quanto riguarda il Giudice Sportivo. L'esterno serbo è stato oggetto di alcuni epiteti razzisti da parte di una frangia della curva Ferrovia, a supporto costante dello Spezia. Ebbene: dal Giudice non è arrivato alcun provvedimento, in quanto nulla è emerso dopo la pubblicazione delle sanzioni dell'ultimo turno di Serie A. A quanto pare, dai delegati Serie A non è stato annotato alcun coro indirizzato nei confronti dell'esterno serbo della Juventus.