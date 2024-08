Il Giudice Sportivo ha diramato le decisioni in merito alla seconda giornata di Serie A appena conclusa. Gara in cui la Juventus si è imposta per 3-0 sul Verona nella serata di ieri allo stadio Bentegodi. Sanzione però per i bianconeri dopo la gara. Questo il motivo:Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre petardi e quattro fumogeni, nelrecinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS