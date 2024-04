Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 16 aprile 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate in merito alla 32esima giornata di Serie A.SOCIETÀAmmenda di € 5.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sei petardi ed un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni bicchieri di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.CALCIATORISQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARASILVA DUARTE Mario Rui (Napoli): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.AKPA AKPRO Jean Daniel (Monza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).ALMQVIST Pontus Skule Erik (Lecce): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).COULIBALY Lassana (Salernitana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).RICCI Samuele (Torino): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).RRHAMANI Amir (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).THIAW Malick (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).ALLENATORISQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARAJURIC Ivan (Torino): per avere, al 40° del secondo tempo, entrando sul terreno di giuoco, contestato platealmente una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.DIRIGENTISQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARABEFANI Luca (Bologna): per avere, al 35° del primo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale; infrazione rilevata da un Assistente.