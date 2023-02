Ecco le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 21esima giornata di Serie ACALCIATORI ESPULSISQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00MURIEL FRUTO Luis Fernando (Atalanta): per avere, al 49° del secondo tempo, rivolto al Direttore di gara espressioni gravementeirrispettoseSQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARAPEDERSEN Joakim Maehle (Atalanta): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.CALCIATORI NON ESPULSISQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARAAMPADU Ethan Kwame Col (Spezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).CALDARA Mattia (Spezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).DOS SANTOS Igor Julio (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).LERIS Mehdi (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).LUCUMI BONILLA Jhon Janer (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).MANDRAGORA Rolando (Fiorentina): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).OLIVEIRA DA SILVA Rogerio (Sassuolo): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).AMMENDE A SOCIETA'Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. SPEZIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori beceri e offensivi nei confronti dei tifosi della squadra avversaria.Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, al 48° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco una bottiglietta di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.