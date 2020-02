Ecco le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 23ª giornata di Serie A:



Quarta ammonizione per Dybala che entra in diffida, così come Bonucci.



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



CRISTANTE Bryan (Roma): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.



IZZO Armando (Torino): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.



CALCIATORI NON ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



CONTI Andrea (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



EKDAL Albin (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



NAINGGOLAN Radja (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).





PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO



AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 2.000,00 (TERZA SANZIONE)



MILIK Arkadiusz (Napoli): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.