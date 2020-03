Il Giudice Sportivo di Serie A ha squalificato due giocatori dopo i sei recuperi che si sono svolti nell'ultimo weekend del massimo campionato italiano: sono Daniele Padelli, portiere dell'Inter, espulso durante la sfida contro la Juve, e Federico Marchetti del Genoa, entrambi espulsi dalla panchina per espressioni irriguardose nei confronti degli ufficiali di gara.



IL COMUNICATO - "Squalifica per una giornata effettiva di gara ed ammenda di € 10.000 per Federico Marchetti (Genoa): per avere, al termine della gara, urlato un’esclamazione irrispettosa al quarto ufficiale. Squalifica per una giornata effettiva di gara ed ammenda di € 5.000 per Daniele Padelli (Inter): per avere, al 27° del secondo tempo, dalla panchina, rivolto al quarto ufficiale una critica irrispettosa".