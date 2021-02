Come previsto, il Giudice Sportivo ha fermato per un turno il brasiliano Danilo dopo il giallo rimediato contro il Crotone per un pestone a Di Carmine. Il terzino era diffidato e salterà così la gara di sabato sera contro il Verona. Ecco tutte le decisioni del Giudice dopo la 23a giornata di campionato:



a) CALCIATORI



CALCIATORI ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



GLIK Kamil (Benevento): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.



HICKEY Aaron (Bologna): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.





CALCIATORI NON ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



BANI Mattia (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



BRUGMAN DUARTE Gaston (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



DA SILVA Danilo Luiz (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



DJIMSITI Berat (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



ESCALANTE Gonzalo (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



HAKIMI MOUH Achraf (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



PEREYRA Roberto Maximil (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



PERRUCHET DA SILVA Adrien Sebastie (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



ZEEGELAAR Marvin Romeo (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).





PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)



SCHIATTARELLA Pasquale (Benevento)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)



BELOTTI Andrea (Torino)

COLLEY Omar (Sampdoria)

FRABOTTA Gianluca (Juventus)

LUKIC Sasa (Torino)



PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)



MUSSO Juan Agustin (Udinese)





b) ALLENATORI



ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 15.000,00



GASPERINI Gian Piero (Atalanta): per avere, al 25° del primo tempo, contestando una decisione arbitrale, rivolto al Quarto Ufficiale espressioni irriguardose; per avere, inoltre, all'atto del provvedimento di espulsione, continuato a protestare nei confronti del direttore di gara al quale gridava espressioni di critica irrispettosa.



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



INZAGHI Filippo (Benevento): doppia ammonizione.