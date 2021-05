Nella prima partita di Coppa Italia della prossima stagione la Juventus non avrà a disposizione Matthijs de Ligt. Il difensore olandese, diffidato, è stato ammonito della finale di ieri e dovrà così scontare un turno di stop all'inizio nel debutto della Juve nella Coppa Italia 2021/22 "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione)". Ecco gli altri squalificati dal Giudice Sportivo:



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

TOLOI Rafael (Atalanta): per avere, al 43° del secondo tempo, dalla panchina, rivolto al Direttore di gara reiterate espressioni ingiuriose; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.



CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ILICIC Josip (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione).

MALINOVSKYI Ruslan (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione).