Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal rappresentante dell’A.I.A Eugenio Tenneriello, ha assunto le seguente decisioni nella riunione del 16 luglio 2020:



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

Berardi Domenico (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione)

Bernardeschi Federico (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione)

Bourabia Mhedi (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione)

Darmian Matteo (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione)

Di Lorenzo Giovanni (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione)

Grassi Alberto (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione)

Ionita Artur (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione)

Magnanelli Francesco (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione)

Okaka Chuka Stefano (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

Bonucci Leonardo (Juventus)