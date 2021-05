1









Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 16 maggio 2021, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ACERBI Francesco (Lazio): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

BENTANCUR COLMAN Rodrigo (Juventus): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

BROZOVIC Marcelo (Internazionale): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.



PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 1.500,00 (QUARTA SANZIONE)

CHIELLINI Giorgio (Juventus): sanzione aggravata perché capitano della squadra (Quarta sanzione).