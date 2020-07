Mano molto pesante del giudice sportivo su Patric. Il difensore spagnolo della Lazio è stato squalificato per quattro giornate (più un'ammenda di 10 mila euro) per avere, al 48esimo del secondo tempo, dato un morso al braccio di un avversario, senza procurargli conseguenze lesive: infrazione rilevata dal Var. Patric salterà le prossime sfide contro Sassuolo, Udinese, Cagliari e, soprattutto, la sfida scudetto contro la Juve. Potrebbe rientrare in campo per l'impegno contro l'Hellas Verona, in programma il prossimo 26 luglio.