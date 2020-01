Il Giudice Sportivo di Serie A Gerardo Mastrandrea ha emesso i seguenti provvedimenti al termine della 20esima giornata di campionato, la prima del girone di ritorno:



SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00



BALOTELLI BARWUAH Mario (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione); per avere, al 36° del secondo tempo, all'atto del provvedimento di ammonizione, indirizzato all'Arbitro un'espressione irriguardosa accompagnata con plateale gestualità.



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



BANI Mattia (Bologna): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.



CHABOT Julian (Sampdoria): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.



CALCIATORI NON ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



AINA Temitayo (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



CANDREVA Antonio (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



CASSATA Francesco (Genoa): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).



CHAGAS ESTEVAO Dalbert Henrique (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



PISACANE Fabio (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



RINCON HERNANDEZ Tomas Eduardo (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



SANSONE Nicola Domenico (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



ZACCAGNI Mattia (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).