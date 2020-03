Your browser does not support iframes.

C'è tanta Juventus nelle prime pagine dei giornali in edicola questa mattina. Tuttosport apre con Cristiano Ronaldo: "Giù le mani", scrive il quotidiano torinese che conferma la volontà di Cristiano di restare alla Juventus per altri due anni. La società, scrive Tuttosport, in estate "gli metterà accanto un vero numero 9". Sul Corriere dello Sport spazio a quello che sarà il futuro della stagione. Gravina ha ribadito la volontà di assegnare lo scudetto mentre Cannavaro ricorda come hanno fatto i cinesi e bloccare il virus e invoca anche in Italia la "tolleranza zero".



Nella gallery le prime pagine dei giornali in edicola questa mattina