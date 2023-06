Giù le mani da Federico. Un coro lanciato a vivissima voce: quella dei tanti tifosi della, riunitisi sui social per sottolineare la vicinanza dell'esterno bianconero alla squadra, alla storia, allo stemma. A prescindere da incompatibilità tattiche (raccontate qui) e da trattative vere o presunte. Insomma: di Federico se n'è parlato tanto, e per molti semplicemente troppo. Nelle ultime ore è intervenuto anche l'agente del giocatore, Fali Ramadani, a ribadire l'estraneità alle voci sulle richieste di rinnovo.Tra Chiesa e la Juve sembrava essersi rotto qualcosa. Poi l'intervento: netto. Perché Federico ci ha messo tanto del suo per tornare, per far vedere di essere ancora determinante. E sarà una lunga estate, anche per le tante voci di mercato.