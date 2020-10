Maria Rita Gismondo, direttrice del Laboratorio di Microbiologia clinica, Virologia e Diagnostica delle bioemergenze dell'ospedale Sacco, ha parlato della notizia della positività al coronavirus di Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese è asintomatico e si trova in isolamento totale nel ritiro della sua nazionale. "Una decina di giorni di riposo e torna in salute. Per condizione fisica ed età, Ronaldo rientra nella casistica (95%) di chi non avrà nemmeno sintomi del Covid-19", le paroel della dottoressa Gismondo. Cristiano, dopo i dieci giorni di isolamento, svolgerà un test molecolare per capire se si sarà negativizzato.