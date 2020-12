Olvier Giroud sta progressivamente diventando un’occasione di mercato più complicata. Perché il suo indiscutibile valore è stato troppo evidente a confronto delle ripetute panchine, così Lampard gli ha dato sempre più fiducia, ripagata a suon di gol. In ogni caso, l’interesse per il centravanti del Chelsea non è calato. Tra le pretendenti c’è la Juventus, che in Italia deve fronteggiare la concorrenza dell’Inter, in Francia il Marsiglia, e adesso si è iscritta un pretendente inglese. Come riporta il Daily Mail, il West Ham avrebbe iscritto Giroud nella lista degli obiettivi.