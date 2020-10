Intervistato nel corso della trasmissione 'Top of The Foot' su RMC, l'attaccante del Chelsea, Olivier Giroud è tornato a parlare anche dell'ultimo mercato in cui è stato accostato a Inter, Lazio e Juventus. "Non escludo nulla, ma per ora non vedo un mio ritorno in Lugue 1. Vorrei giocare ai massimi livelli in Europa ancora per due o tre anni, poi magari andrò negli Stati Uniti. Sono stato vicino alla Serie A, lì apprezzano i giocatori di esperienza, ma poi il trasferimento non si è concretizzato. Per il futuro vedremo, deciderò valutando le occasioni che avrò".