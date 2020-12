Un poker difficile da scordare. Olivier Giroud ieri sera è andato a segno per ben 4 volte con il Chelsea contro il Siviglia, risultando il primo giocatore a mettere in rete 4 palloni in una singola partita di Champions League dai tempi in cui ci riuscì Cristiano Ronaldo nella sfida vinta dal suo Real Madrid contro il Malmo nel December del 2015. Un messaggio chiaro e forte a Lampard, al Chelsea, ma anche al mercato. Il suo contratto resta in scadenza a fine stagione e la possibilità di un addio a gennaio sempre più concreta: ci sono Inter e Juventus, che lo vorrebbero come quarta punta, vice-Lukaku o vice-Morata insomma. Anche se con questi gol ha mostrato di non essere propriamente d'accordo, come sottolinea calciomercato.com.