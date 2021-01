Olivier Giroud, attaccante del Chelsea che piace a Juve e Inter, parla del proprio futuro a Sky Sports UK: "Vedremo cosa succederà nei prossimi mesi, ma voglio solo mantenere un'elevata efficienza. Quando non sono in campo cerco solo di far parte della squadra. Voglio davvero il meglio per questa squadra e credo davvero che abbiamo una grande possibilità di vincere qualcosa al Chelsea con questa grande squadra. Continuerò così e cercherò di restare a questo livello".